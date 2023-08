Universidad de Chile tendrá una de los mayores desafíos del segundo semestre este sábado, cuando tenga que hacer de local en el Estadio Santa Laura para recibir a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Uno que sabe lo que es vestir ambos colores es Paulo Garcés, portero nacional quien tuvo pasos tanto por los azules como con los albos, aunque con distinta suerte vistiendo los colores de los dos equipos más populares del país.

Sobre el Superclásico que se avecina, Garcés advierte a la U: “Es distinto, la U tiene la presión de ganar por la cantidad de años que no lo hace. Cuando lo hizo por última vez yo estaba en la banca, en el 3-2 con gol de Charles. Entonces necesita ganarle a Colo Colo por estos años”, dijo en RedGol.

La U y Colo Colo se miden este sábado. | Foto: Photosport

“La U debe salir a ganar, porque si no lo hace ahora, en los otros partidos que vienen se sentirá la derrota, más en un plantel joven. No puede salir a empatar, no sería un punto ganado”, complementó el cuida tubos.

En la vereda del Cacique, Garcés hizo gala de los años invictos que tienen los albos: “Colo Colo viene con la paternidad grande, ganando y empatando en distintos estadios. Y Colo Colo siempre tiene que ganar”.

En el cierre, Garcés habla desde el corazón y asegura que echa de menos la guerra de declaraciones que se hacía antes: “Los clásicos son distintos (…) No están Paredes ni Johnny, que hacían ese preámbulo antes del partido y ya no existe eso”, remató.

¿Cuántos títulos ganó Paulo Garcés?

Paulo Garcés tiene 5 títulos de Primera División; dos con Universidad Católica, uno con Universidad de Chile, uno con Colo Colo y uno con O’Higgins. Además, tiene dos Copa Chile -una alba y otra azul- y una Supercopa obtenida con los celestes.