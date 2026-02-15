El mercado de pases de la Liga de Primera 2026 está a punto de detonar una de las bombas más polémicas de los últimos años.

Óscar Opazo, símbolo y canterano de Santiago Wanderers, que estuvo varios años en Colo Colo y terminó su contrato en diciembre de 2025, está a un paso de cruzar la vereda para transformarse en refuerzo de Everton de Viña del Mar.

La noticia no ha caído nada bien en Valparaíso, y uno de los máximos ídolos “caturros”, Juan Carlos Letelier, alzó la voz en BOLAVIP para referirse a la decisión del lateral.

Para el ex delantero caturro ver a un formado en la cantera de Mantagua vistiendo la camiseta de Everton es algo difícil de procesar. El histórico goleador fue tajante al analizar la motivación del jugador:

“Ahora se juega solamente por plata, se perdió el cariño totalmente de la institución. Opazo ya no siente lo que es el Wanderers que sentimos nosotros”, sentenció el “Lete”.

Juan Letelier ídolo en Wanderers y en Cobreloa

Letelier recordó que en su época cruzar al rival de toda la vida era impensado: “A ti en esa época te ofrecían Everton y ni cagando… No era la idea”. Además, advirtió que la hinchada no olvidará este gesto: “Algunos wanderinos no se lo van a perdonar tampoco. Él es un símbolo de Wanderers”.

Crítica a la dirigencia caturra

Pese a la opinión que tiene de cruzar la vereda, Letelier también repartió responsabilidades hacia la administración de Santiago Wanderers, acusándolos de olvidar a quienes dejaron huella en el club.

Falta de gestión: “Si Wanderers no le dio la posibilidad de volver al club, es una mala señal del club”, afirmó.

El caso de Viana: El histórico recordó cómo otros jugadores identificados con el puerto fueron ignorados por la dirigencia actual, empujándolos a buscar horizontes en otros equipos.

Con el libro de pases cerrándose este jueves 19 de febrero, el arribo de Opazo al Estadio Sausalito parece inevitable, salvo que los ruleteros se jueguen el todo por Mauricio Isla.