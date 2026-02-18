El mercado de fichajes 2026 nos tenía reservada una sorpresa de proporciones épicas. A solo horas del cierre del libro de pases (fijado para este jueves 19 de febrero a las 23:59), Óscar Opazo fue oficializado como flamante incorporación de Everton de Viña del Mar.

El lateral de 35 años, que se encontraba libre tras su salida de Colo Colo, firmó por una temporada con el cuadro “Ruletero”, desatando una controversia que sacude a toda la Región de Valparaíso, más aún considerando el esfuerzo económico hecho por el defensor para llegar al Sausalito.

Lo que llamó la atención fue la completa omisión al pasado de Opazo. En el comunicado de Everton se destacaron sus títulos con el “Cacique” y su paso por Racing de Avellaneda, pero no hubo ni una sola mención a Santiago Wanderers, club donde el “Torta” se formó, debutó en 2008 y jugó casi 200 partidos antes de saltar a la fama nacional.

“Extraño estar dentro de la cancha”

Tras meses de incertidumbre y de entrenar por su cuenta luego de ser “cortado” en la limpieza masiva que hizo Blanco y Negro tras el paupérrimo 2025 de Colo Colo, Opazo se mostró ansioso por volver a la acción.

“Me encontré con un grupo muy bueno. Quiero jugar lo antes posible, extraño estar dentro de la cancha y ayudar al equipo a salir de la posición incómoda”, señaló el lateral, quien llega a un Everton que marcha colista y necesitado de puntos urgentes.

No hubo mención para Santiago Wanderers, equipo formador del Torta.

¿Por qué Everton y no Wanderers?

Aunque el deseo romántico del hincha porteño era ver al “Torta” de regreso en el Elías Figueroa, la realidad es que la dirigencia de Wanderers nunca presentó una oferta formal, apostando por un proyecto de juveniles. Ante la falta de club y el inminente cierre del mercado, Opazo aceptó la propuesta viñamarina, priorizando seguir en la división de honor y la cercanía con su zona.

El debut de Opazo con la “Oro y Cielo” será seguido con lupa, no solo por lo que pueda aportar futbolísticamente con su polivalencia en ambas bandas, sino por el morbo que generará ver a un símbolo wanderino defendiendo al archirrival en el Sausalito.

La presentación del Torta Opazo