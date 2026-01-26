Unión Española vive días turbulentos tras la salida de Emiliano Vecchio de la institución, quien se fue alegando que el club no cumplió con una serie de obligaciones que, según él, estaban dentro del contrato de trabajo.

Si bien la respuesta demoró un poco, finalmente llegó: Santiago Perdiguero, presidente del cuadro hispano, no se guardó nada y abrió todo diciendo que “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda ni vehículo”.

Para el directivo hispano, la situación con el jugador estaba muy clara y no entiende bien qué fue lo que pasó: “El jugador al principio tuvo la mejor disposición. En el contrato estaban claras las condiciones. Lo firmó y lo aceptó”.

Le responden sin filtro a Emiliano Vecchio. | Foto: Photosport

“Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito. Tampoco se habló de colegio para los hijos. Se le mandó el contrato para que lo firmara en Argentina y lo mandó. Que nos hayamos portado mal no es cierto en lo absoluto”, recalca.

Lo cierto es que tanto Emiliano Vecchio como su pareja salieron diciendo que Unión Española no les cumplió el contrato, aunque esta es una maniobra antigua en los jugadores argentinos cuando se quieren salir con la suya.

Para alimentar la sospecha de las acusaciones de Emiliano Vecchio, al día siguiente salió a ofrecerse públicamente para jugar en San Lorenzo de Almagro y que el DT del cuadro argentino le diera una oportunidad.

En síntesis

Santiago Perdiguero negó deudas de vivienda o vehículos y afirmó que el jugador aceptó el contrato.

El volante Emiliano Vecchio dejó la institución alegando incumplimiento de obligaciones por parte del club.