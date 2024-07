Este martes, Cobreloa anunció con bombos y platillos la llegada de su nuevo refuerzo. Se trata del defensor uruguayo Mauro Brasil, quien llega con la dura tarea de ayudar al equipo a salir de la incómoda posición que arrastra en la actualidad en el Campeonato Nacional.

No obstante, nada puede ser tan feliz para la escuadra que dirige el argentino Dalcio Giovagnoli, ya que el ex seleccionado uruguayo no trae una buena noticia desde su anterior club, el Cerro Largo.

Pues bien, resulta que el pasado 24 de junio en el duelo de su ex equipo ante Nacional de Montevideo, el jugador vio la tarjeta roja y lo peor vino después, ya que el organismo respectivo del fútbol charrúa lo sancionó con cuatro partidos.

El drama para Cobreloa con Brasil

Bueno, según información que maneja BOLAVIP CHILE, el jugador cumplió el primero de los partidos ante Liverpool y frente a Rampla Juniors, el compromiso fue suspendido. Desde ahí, no volvió a jugar más en el cuadro uruguayo.

Es decir, aún le restan tres partidos en los cuales debe cumplir la sanción y eso ocurrirá con la camiseta naranja, algo que sin duda, complica en demasía al técnico que desde luego, tendrá que emplear variantes para eso.

De todos modos, es la Asociación Uruguaya de Fútbol quienes deben informar a la ANFP la situación que arrastra Brasil desde su liga. Si no lo hacen, el futbolista quedaría limpio y podría jugar.

Una mala le tocó a Giovagnoli con Brasil (Photosport)

¿Cuándo juega Cobreloa por Copa Chile?

Este viernes 12 de julio a las 20:00 horas recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Zorros del Desierto por la semifinal de vuelta en la Fase Regional de la Zona Norte de la Copa Chile.

En la ida, ganaron los Dragones Celestes por dos tantos a cero, gracias a las conquistas de Edson Puch e Iam González.