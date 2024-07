Cobreloa perdió el primer partido de la llave ante Deportes Iquique por la semifinal de la zona norte de la Copa Chile en un partido que quedó marcado por dos decisiones del árbitro que perjudicaron a los naranjas: un penal y la expulsión de Cristián Insaurralde.

BOLAVIP conversa con Víctor Merello, el que se refiere a la derrota y también a la reacción de Rodolfo González, el que conversó con el juez Benjamín Saravia sobre estas jugadas.

Respecto a si el arbitraje perjudicó o no a Cobreloa, el ex volante afirma que “en cierta medida sí, en otras no, hubo situaciones marcadas, en el penal, en el momento se vio la falta, pero luego en la repetición entiendo que saca la mano, y en la jugada de Insaurralde, creo que el jugador de Cobreloa sacó tarde el pie, igualmente faltó criterio del árbitro”.

El Chueco eso sí, deja en claro que no le parece lo hecho por González al final del partido. “No concuerdo con el capitán porque los partidos los ganan y los pierden los jugadores, no hay que echarle la culpa a nadie”, indica.

Agregando que “los que hemos vivido este tipo de situaciones hay que tener la mente fría, no entrar en la desesperación nosotros teníamos argumentos para revertir un error arbitral, hoy no hay argumentos necesarios”.

Víctor Merello aconseja al capitán de Cobreloa Rodolfo González.

Víctor Merello cree que esto puede perjudicar mucho mal a Cobreloa. “Le hacen mal estas declaraciones porque después los árbitros se pasan el dato, porque esto sucede siempre”, cerró.