A solo días del cierre del mercado de fichajes, el futuro de Mauricio Isla podría estar en la Región de Valparaíso. El experimentado lateral derecho, quien se encuentra sin club tras no renovar su vínculo con Colo Colo al cierre de 2025, fue acercado a Everton de Viña del Mar como una solución inmediata para el complejo momento deportivo que atraviesa el cuadro ruletero.

“Durante las últimas horas, tras la derrota ante Huachipato, fue acercado el nombre de Mauricio Isla”, aseguró el periodista Diego Peralta, uno de los que más sabe del cuadro ruletero.

El inicio de temporada para el equipo viñamarino ha sido calificado como “dramático”, tras registrar tres derrotas en sus primeros tres encuentros disputados.

Esta situación, sumada a factores internos, ha obligado a la dirigencia a reconsiderar sus opciones antes del cierre del registro el próximo 19 de febrero:

Bajos rendimientos: Las actuaciones de Vicente Vega y Cristopher Barrera no han convencido al cuerpo técnico.

Las actuaciones de Vicente Vega y Cristopher Barrera no han convencido al cuerpo técnico. Bajas sensibles: La lesión de Benjamín Berríos ha mermado las variantes defensivas del equipo.

La lesión de ha mermado las variantes defensivas del equipo. Análisis de la gerencia: El Grupo Pachuca evalúa realizar un último esfuerzo económico para integrar al bicampeón de América.

Mauricio Isla sigue sin club a una semana del cierre del libro de pases.

El panorama del “Huaso”

Representado por la agencia AIM, Isla busca evitar la cesantía en este primer semestre de 2026. Pese a que su rendimiento en la temporada pasada fue discreto, su jerarquía internacional es vista como un posible revulsivo para un camarín golpeado. Por el momento, no existe una oferta formal, pero las conversaciones se han intensificado tras la última caída de Everton ante Huachipato.

Las próximas horas serán clave para determinar si el “Huaso” se vestirá de azul y oro, en lo que podría ser uno de los últimos movimientos importantes de este periodo de transferencias.