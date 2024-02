Uno de los clásicos que quedó grabado en la memoria de los hinchas de Colo Colo fue el triunfo por 2-0 ante la Universidad de Chile en el estadio Monumental por el Torneo de Clausura 2008.

Lucas Barrios se mandó un gran carrerón que terminó en el segundo tanto de los Albos. Rafael Olarra fue uno de los defensores de la U que no pudo contener a la Pantera en aquella jugada.

No obstante, el exfutbolista lanzó una acusación. “Hizo trampa y que todo el mundo lo sepa”, expresó el medallista de bronce en Sídney en ESPN.

Olarra aseguró que al atacante no le correspondía entrar al terreno de juego: “Estaba fuera de la cancha y no pidió para entrar, entonces no tenía marca. Justo le cayó la pelota de un despeje”.

El exdefensor explicó por qué no intentó detener la jugada: “Tomó la pelota y agarra velocidad, yo no quise hacerle nada porque tenía tarjeta amarilla y me iban a expulsar”.

Además, se refirió a la resistencia defensiva: “Vi al Chino Martínez que venía rápido y creí que iba a poder, pero se le fue acabando la batería. Miguel Pinto, el cara de lenteja, no pudo hacer nada. Yo pude meter el brazo o la pierna, pero era el último hombre”.

¿Cuándo se jugó el Superclásico del carrerón de Lucas Barrios?

El partido del recordado gol de Lucas Barrios se jugó en el estadio Monumental el 5 de octubre de 2008 por la fecha 15 del Torneo de Clausura. En aquel compromiso, la Pantera marcó un doblete con tantos a los 35′ y 75′.