Carlos Palacios terminó con la telenovela del verano. El delantero de 23 años decidió su futuro y finalmente seguirá en Colo Colo. Por lo que se espera sea titular este domingo en la Supercopa.

La Joya rechazó el ofrecimiento de Boca Juniors. El cuadro xeneize estuvo a detalles de quedarse con la carta del formado en Unión Española. Incluso Juan Román Riquelme conversó en más de una ocasión con Palacios para sellar su fichaje.

“Tuve la opción de conversar con él. Pero como lo dije, acá en Colo Colo encontré un lugar en el mundo. Me costó un poco cuando llegué al principio. Quizás no venía bien, pero después me fui acomodando”, reconoció Carlitos este viernes.

La reacción de Juan Román Riquelme

El rechazo de Palacios rápidamente se hizo publico en Argentina donde se abordó la fallida contratación de Boca Juniors. Incluso se hablo sobre la reacción del ahora presidente del elenco trasandino.

“El fallido fichaje se debe a la negativa del futbolista. Pero esta decisión no causó malestar en la interna de Boca. Se tuvo la chance de pagar la cláusula, pero el jugador desistió. Se ofrecieron cuatro millones de dólares. Es real que querían contar con él”, lanzó de entrada Mariano Grosman en el programa Sportia de TyC Sports.

La Joya no se mueve de Colo Colo (Foto: Photosport)

Luego se apuntó a que Riquelme quedó preso de sus palabras luego de reclamar por la salida de Valentín Barco, quien dejó el club tras pagar su cláusula de rescisión para poder jugar en el Brighton de Inglaterra.

“Riquelme decidió no pagar la cláusula de salida porque no le gusta este mecanismo. Ya lo sufrió Boca con la salida de Barco al Brighton”, sentenció el periodista explicando porqué el elenco argentino no intentó dicha maniobra por la Joya.