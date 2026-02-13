El inicio de la tercera fecha de la Liga de Primera estará marcado por el enfrentamiento entre Everton y Huachipato, un duelo crucial para los ruleteros, quienes actualmente se encuentran en el fondo de la tabla.

En la antesala del compromiso, el experimentado defensor ex Colo Colo, Ramiro González encendió los ánimos con declaraciones directas hacia la ofensiva “acerera”, más que preocuparse de lo que ocurre hoy en el cuado de Viña del Mar.

A pesar de que Lionel Altamirano llega con el cartel de goleador tras anotar 12 tantos la temporada pasada y dos en la presente Supercopa, González fue tajante al ser consultado por la peligrosidad del atacante argentino.

El defensa central viñamarino aseguró que el nombre del artillero no altera su preparación:

Desconocimiento del rival: “Sinceramente, Altamirano no sé qué recorrido tendrá”, lanzó el zaguero, restando importancia a los pergaminos del delantero.

"Sinceramente, Altamirano no sé qué recorrido tendrá", lanzó el zaguero, restando importancia a los pergaminos del delantero. Experiencia previa: El defensa subrayó que "creo que hemos marcado en nuestra trayectoria delanteros mucho más difíciles" afirmando que nombres como Altamirano o Maxi Gutiérrez no le generan temor.

Enfoque profesional: Pese a sus dichos, aclaró que "el análisis y el respeto al rival va a estar siempre. La dedicación, la concentración va a ser siempre la misma, sea el rival que esté enfrente".

Un Everton necesitado

El equipo “Ruletero” llega presionado por la urgencia de sumar puntos, mientras aguarda la resolución de una denuncia contra Unión La Calera. El encuentro se disputará hoy, viernes 13 de febrero a las 18:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.