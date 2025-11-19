Huachipato de la mano de Jaime García no atraviesa su mejor temporada y actualmente se ubica en la medianía de la tabla, lejos del protagonismo en la Liga de Primera 2025.

Aun así, dentro de un rendimiento colectivo irregular, el delantero Lionel Altamirano ha sido una de las piezas más consistentes del equipo, aportando goles y presencia ofensiva que llaman la atención en el mercado.

Colo Colo, que ya evalúa alternativas para reforzar su ataque de cara al 2026, mira con atención el panorama. La falta de contundencia bajo la conducción de Fernando Ortiz obliga a buscar variantes, y en ese contexto el nombre de Altamirano aparece en Macul como una alternativa real.

En la presente temporada, el goleador argentino lleva 19 goles en 36 partidos disputados | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Altamirano en vitrina: su representante destapa llamados y su cláusula

En conversación con AS Chile, su representante Gerardo Godoy decidió aclarar el escenario y advirtió que desde el extranjero también han llegado consultas por el goleador acerero.

“Me han hablado de Perú, de Ecuador, de Emiratos Árabes, de Medio Oriente, pero nada concreto. México, Argentina, Unión de Santa Fe, Deportivo Cali… equipos así”, confesó el agente.

“A mitad de año hubo varios interesados, y ahora me han llamado representantes, gerentes de clubes, pero nada concreto, solamente consultando cuál es su situación. Y es normal, es el tercer goleador del torneo y un jugador atractivo para esos países”, remarcó.

Por último, Godoy dejó en claro cuáles son las condiciones reales para que el delantero salga de Talcahuano. “Va a depender, está la cláusula (500 mil dólares) en el contrato. Entonces, si viene un equipo y la paga, no tienen cómo retenerlo”, concluyó.

