Colo Colo derrotó por 2-0 a Everton en los minutos finales, en lo que había sido un igualado encuentro. El Cacique convirtió dos goles pasados los 90′ minutos para quedarse con los 3 puntos en el Estadio Monumental.

Luego del encuentro, el técnico de los ruleteros, Javier Torrente, dejó unas declaraciones que no agradaron mucho al público evertoniano.

“En la fecha 7 empieza el torneo de verdad. Hasta la fecha 7 u 8 no es tan importante quién esté arriba o abajo“, declaró el técnico argentino en diálogo con TNT Sports.

Estas manifestaciones no gustaron mucho en Viña del Mar, ya que se le tildó de mediocre por sus dichos.

“Fue interesante el primer tiempo y hasta el minuto 25 del segundo. Se vio un equipo de fútbol, que tocaba, jugaba, no le pesaba el juego, no perdía pelotas“, agregó el ex Universidad de Concepción, quien quedó conforme con el juego del equipo.

Everton cayó por 2-0 frente a Colo Colo

El conjunto Oro y Cielo acumula dos derrotas consecutivas en el inicio del Campeonato Nacional. Por lo que los hinchas ya comienzan a preocuparse por no querer sufrir con pelear el descenso tal como lo hicieron en 2025.

¿Qué viene para Everton?

Los viñamarinos deberán recibir a Huachipato en la próxima fecha, exactamente el viernes 13 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Sausalito. Partido válido por la jornada 3 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis