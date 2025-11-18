El mercado de fichajes ya está activo y ello bien lo saben tanto Colo Colo como Universidad de Chile. Los dos clubes de mayor convocatoria en el país comenzaron la búsqueda de nuevos refuerzos para sus respectivos planteles.

Y en dicha labor, ambos equipos llegaron al mismo nombre: están siguiendo minuciosamente los pasos de un goleador de la categoría de honor. Actualmente, viste los colores de Huachipato.

Según información de AS Chile, albos y azules tienen en la mira a Lionel Altamirano. El delantero argentino de 33 años es observado por los dos más grandes de la capital, aunque con distintas intensidades.

“Daniel Morón considera que el trasandino es un buen nombre y lo está siguiendo. Por ahora es solo eso”, señaló el medio sobre el interés que mantiene Colo Colo.

Por su parte, sobre Universidad de Chile, lanzó: “Un miembro de la institución consultó a la dirigencia de Huachipato. Es sabido que hay una muy buena relación entre estos clubes”.

Lionel Altamirano está en carpeta de Colo Colo y Universidad de Chile para 2026. (Imagen: Photosport)

Colo Colo y Universidad de Chile lo miran: el precio de Javier Altamirano

Finalmente, el sitio mencionado entregó el precio de la cláusula de rescisión del atacante trasandino: 500 mil USD. Tiene contrato vigente con Huachipato hasta diciembre de 2026.

Durante esta temporada, ha jugado una totalidad de 36 compromisos con el elenco sureño. En ellos, logró anotar 19 tantos (12 por la Liga de Primera) y entregó tres asistencias.

En resumen…