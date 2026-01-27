El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile es, por tradición, el partido más esperado del fútbol chileno. Cada enfrentamiento genera debates, emociones y análisis que trascienden el resultado, especialmente cuando hay jugadas polémicas que pueden cambiar el rumbo del partido.

El último clásico, disputado hace casi cinco meses en el Estadio Monumental, no fue la excepción. La intensidad del encuentro y los duelos físicos provocaron comentarios inmediatos de hinchas y jugadoress, y dejaron en evidencia la presión que enfrentan los árbitros en estos compromisos de alta tensión.

Uno de los momentos que más polémica generó fue un codazo de Javier Correa sobre Matías Zaldivia, que el árbitro Cristián Garay sancionó únicamente con tarjeta amarilla.

La jugada de Correa sigue siendo motivo de debate | FOTO: Captura

La jugada quedó en la memoria de los seguidores y fue motivo de discusión durante semanas en medios y redes sociales.

Roberto Tobar admite un error en último Superclásico entre Colo Colo y la U

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, reabrió la polémica del último Superclásico al referirse directamente a la jugada.

“Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”, declaró el reconocido exarbitro internacional.

“Pone en peligro la integridad física del adversario. La revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante“, sentenció.

