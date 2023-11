Jordhy Thompson será formalizado en los próximos minutos por su tercer caso de violencia intrafamiliar en contra de Camila Sepúlveda. El delantero de Colo Colo vive un complejo escenario, ya que arriesga prisión preventiva y podría hipotecar su carrera deportiva por su falta.

Ante ello, el exjugador de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, no puede entender la actuación errática de Thompson, quien está a punto de tirar por la borda su talento a raíz de su desleal conducta.

El Polaco fue tajante y sin pelos en la lengua argumentó que “acá hay una cuestión de cultura cívica que está ausente. Tengo un acuerdo judicial y da lo mismo. Creo que tengo la impresión sin conocerlo personalmente, que él no atina en lo que está. No cacha que lo que hizo es un delito, no una falta”.

Igualmente, Goldberg en su diálogo en Cooperativa añadió que “el mismo jugador llega a un acuerdo con la Fiscalía y se lo pasa por buena parte. No entiende que lo que cometió es un delito”.

Rodrigo Goldberg fustiga la actitud de Jordhy Thompson (Photosport)

Poca educación cívica

Goldberg siente que el tema se le escapó de las manos a Thompson por su tercera reincidencia en el caso de violencia intrafamiliar. El Polaco sabe que acá pasa el tema de la inmadurez y que no tiene las armas necesarias para salir de la espiral de la violencia que él ejerció contra su pareja.

“La actitud con la que toman los temas legales, es como que no pasa nada y eso pasa porque muchas veces la posiciones cuando hay, y lo digo, sin saber el nivel educacional que tiene Jordhy Thompson y no tengo la menor idea, pero es cuando no existe una educación cívica adecuada”, sentenció.

Además, Goldberg cree que “cuando no existe una educación adecuada pasa esto al decir que: ‘puedo chocar curado, puedo tener problemas y porque soy conocido. Hay una cuestión de cultura cívica que está ausente'”.