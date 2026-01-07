Universidad Católica tiene una exigente temporada 2026 por delante, en donde tendrá que enfrentar 5 torneos contabilizando la Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga, Liga de Primera y la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En esa línea, el cuadro dirigido por Daniel Garnero ha incorporado a 4 jugadores, pero necesita todavía más plantel para poder tener un abanico amplio de jugadores para la alta competencia que tendrá.

Jarita quiere ver a Roco en la UC. | Foto: Photosport

Un nombre que ha sonado con fuerza los últimos días es el de Enzo Roco, jugador formado en las inferiores de la UC y que tiene absolutamente maravillado a Gonzalo Jara con la posibilidad de que llegue: “Bien, creo que sería una buena incorporación para Universidad Católica”, dijo el ex jugador en Pelota Parada de TNT Sports.

En esa línea, el ex defensor de La Roja aporta diciendo que “Es una posición que está buscando Daniel Garnero. Uno pierde dónde ha jugado, pero la calidad como jugador no la pierde y podría aportarle mucho a Universidad Católica”.

¿Llegará Enzo Roco a Universidad Católica? Lo cierto es que José María Buljubasich jugó al misterio hace un par de días y esquivó la pregunta sobre Roco, diciendo que están conversando con jugadores de una lista.

En síntesis

Universidad Católica disputará cinco torneos oficiales durante la exigente temporada del año 2026.

El técnico Daniel Garnero ha sumado cuatro refuerzos y busca incorporar un defensor central.

Enzo Roco es el principal candidato en la lista de Gonzalo Jara para reforzar a la UC.