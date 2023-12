Se acabó la temporada 2023 y Universidad de Chile no pudo completar una redonda jornada, donde si bien derrotaron a Ñublense por tres tantos a uno en el Estadio Santa Laura, no pudieron conseguir el boleto para la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Y muchas sensaciones quedan en el aire de la U, entre ellas, la partida del entrenador Mauricio Pellegrino, quien completó su año en el cargo, peor no fue renovado por parte de la dirigencia estudiantil.

Ahora, vendrán las evaluaciones, análisis y proyecciones al respecto de lo que realmente requiere la escuadra masculina de la Universidad de Chile, donde la idea es encontrar al nuevo entrenador y de ahí, poder proyectar el plantel que dará cara en el 2024.

Así, lo entienden varios especialistas y ligados al mundo azul, quienes valoran el triunfo ante Ñublense, pero que tampoco el equipo tenía como para competir con más o tener un mejor lugar en la tabla.

Tito Awad: “La U tetminó donde debía, nomás”

Héctor Tito Awad conversó con Bolavip Chile y en su estilo directo, lo primero que dijo fue rescatar la victoria ante la escuadra de Hernán Caputto. “La verdad es que terminar con un triunfo siempre es grato, se hizo la tarea y con goles de jugadores que han sido cuestionados“, comentó el comunicador.

Sobre el hecho de no haber conseguido el boleto a la Copa Sudamericana, el comentarista de La Magia Azul no se inmutó mayormente y que no haber ido al certamen continental, no le afecta tanto.

“Creo que terminamos donde teníamos que terminar, nomás. Noveno lugar, lamentablemente ganó Católica y nos quitó la opción de copa, copa que no merecíamos ir”, afirmó el panelista del Show de Goles.

Tito Awad tiene a su preferido como entrenador de la U

Proyectando lo que viene para la U, Tito Awad espera que todo sea elegido a la altura y con gente capacitada para armar planteles y contratar cuerpos técnicos. En ese sentido, es necesario traer futbolistas que tengan cualidades en relación a lo que busca o juega el nuevo estratega.

“Ojalá que el próximo año, los que más sepan de fútbol sean quienes elijan a los jugadores de una vez por todas. Que le convengan a la U y al estilo del entrenador que desean traer”, manifestó el periodista.

En relación al nuevo entrenador, el comentarista la tiene clara, según su parecer, “Sea Gustavo Álvarez o Gustavo Costas, cualquiera de los dos estaría feliz, pero prefiero al de Huachipato, porque juega al fútbol que me gusta, ese fútbol alegre”, concluyó Awad.

Gustavo Álvarez, el preferido de Tito Awad (Photosport)

¿Cuál fue la campaña de Universidad de Chile en el 2023?

Los azules finalizaron en la novena ubicación de la tabla de posiciones con 40 unidades. No obtuvo clasificación a torneos internacionales.