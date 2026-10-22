Hay dos nuevas universidades que postulan para entrar al fútbol chileno en 2027: una es de Santiago y otra de región.

El fútbol chileno se prepara para sumar dos nuevas universidades a su catálogo, que podrían ser aceptadas en la Tercera División B para la temporada 2027.

A las ya tradicionales Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción, que militan en Primera División, hay otras dos casas de estudio que quieren unirse al fútbol federado.

Según información del medio Rumbo a Primera, se trata de la Universidad San Sebastián (USS) y la Universidad Austral de Chile (UACH) con sede en Valdivia.

En el caso de la UACH, su rama femenina ha competido en el balompié nacional e incluso en el fútbol profesional. Ahora lo quieren replicar con la rama masculina vinculada a su comunidad universitaria.

Mientras que la USS lleva un tiempo invirtiendo en su área deportiva, incluso crearon el Club Deportivo USS en la antigua Ciudad Deportiva Iván Zamorano en La Reina. Hoy por hoy, el jefe de la rama de fútbol de esta universidad es Cristián Álvarez, exfutbolista e ídolo de la UC.

La Universidad San Sebastián y la Universidad Austral postulan a la Tercera División B.

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Por ahora estas instituciones han iniciado el proceso de postulación en la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), que es la que rige las dos categorías de la Tercera División, el paso previo al fútbol profesional.

Eso sí, no son los únicos postulantes, también se sabe del interés de otros clubes, como San Antonio Unido, Deportes Melipilla, Ferroviarios, Barnechea, Pilmahue de Villarrica, Rancagua Sur y Deportes Pirque, entre otros.

El plazo límite para la postulación de los equipos interesados es el viernes 27 de noviembre hasta las 17:00 horas.

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En síntesis