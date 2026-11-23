El plantel de Universidad Católica podría tener una profunda reestructuración de cara a la temporada 2027.

En Universidad Católica caló hondo la goleada que sufrieron el domingo en su visita a Colo Colo, pues los dirigidos por Daniel Garnero se inclinaron por 3-0 y prácticamente quedaron fuera de la pelea por el Chile 2.

Con la UC sin opciones de clasificar de forma directa a Copa Libertadores, se vendría una profunda reestructuración en el plantel de los Cruzados, que partiría por la salida del técnico argentino, quien termina contrato en diciembre y no hay planes de renovación.

Pero el remezón más grande lo tendrá la planilla de jugadores, pues hay 14 nombres que terminan contrato y según contó una fuente a El Deportivo, al menos 10 estarían en la lista negra.

Los 14 candidatos para abandonar Universidad Católica

En el listado que dieron a conocer en el medio antes mencionado, culminan su vínculo con Católica el arquero Darío Melo, los defensas Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso y Tomás Astaburuaga, más los laterales Bernardo Cerezo y Eugenio Mena.

En mediocampo uno que está prácticamente fuera es el ídolo Gary Medel, junto a Agustín Farías, Alfred Canales y Fernando Zuqui. Mientras que en el ataque son candidatos a decir adiós Cristian Cuevas, Martín Gómez y Diego Valencia.

Gary Medel sería el primer cortado de la UC para 2027. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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De los pocos que aseguraron su continuidad son Jimmy Martínez, que renovó por todo 2027, y el delantero Justo Giano, que extendió su vínculo hasta diciembre de 2029.

La tarea de los finiquitos quedará en manos del nuevo gerente deportivo de La Franja, el español Francisco Pérez Lázaro, que el domingo por la mañana llegó a Santiago para ejercer sus funciones.

Consignar que a los precordilleranos solo le quedan dos partidos para terminar la temporada, que serán en casa ante Huachipato el próximo domingo a las 18:00 horas y cerrarán contra Universidad de Concepción el fin de semana siguiente.