La Segunda División 2027 ya conoce al primer equipo que se suma a sus filas, luego del título que consiguió Quintero Unido en la Tercera A.

En el litoral central hay una ciudad que está de fiesta luego que si equipo sellara su regreso al fútbol profesional después de 40 años. Se trata de Quintero Unido, que se coronó campeón de la Tercera División A 2026.

Los Tiburones Celestes dirán presente en la Segunda División 2027, la tercera y última categoría profesional del fútbol chileno y serán parte del corral de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El equipo de la provincia de Valparaíso la última vez que estuvo en el profesionalismo fue en 1987, cuando fue parte del ascenso durante cuatro temporadas.

Quintero Unido abrochó el título de campeón el sábado por la tarde tras empatar 1-1 en su visita a Aguará en el Estadio Municipal de Lo Barnechea, por la fecha 26 de la Tercera División A.

Este resultado le bastó para asegurar el primer lugar en la tabla de posiciones, con 52 puntos, pues Malleco Unido se quedó con 50 unidades al caer por 3-2 en casa de Deportes Rancagua.

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La liguilla estará al rojo vivo

Ahora queda por definir al segundo ascendido desde el fútbol amateur al profesionalismo, que se conocerá luego de los playoffs, donde Malleco Unido enfrentará a Naval de Talcahuano y Deportes Rancagua a Lautaro de Buin.

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán en una final a partido único en sede neutral.