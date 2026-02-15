Si las palabras de Juan Carlos Letelier representaban el dolor de Valparaíso, la respuesta desde la vereda de enfrente no se hizo esperar. Rodolfo Moya, exdelantero con pasado en Everton y Colo Colo, salió a “prender el ventilador” y festejó con todo la inminente llegada de Óscar Opazo al Estadio Sausalito, lanzando dardos que prometen calentar aún más el ambiente en la Quinta Región.

La operación está en su fase final. Según reportes del periodista Diego Peralta, el lateral formado en el “Decano” ya tiene todo coordinado para someterse a los chequeos médicos este lunes o martes.

De no mediar inconvenientes, el “Torta” estampará su firma por una temporada con el equipo de Viña del Mar, cerrando así la puerta a cualquier otra especulación.

El respaldo de un “Ruletero” de corazón

Rodolfo Moya, radicado en la zona y plenamente identificado con Everton, no tuvo reparos en elogiar la decisión del Torta Opazo en su cuenta de Instagram donde subió una provocadora imagen y, de paso, marcar la pertenencia local del jugador:

Calidad probada: “Es un jugador con personalidad, experiencia y oficio. Es lo que falta”, disparó Moya, destacando que el lateral puede cubrir ambas bandas e incluso jugar como volante.

“Es un jugador con personalidad, experiencia y oficio. Es lo que falta”, disparó Moya, destacando que el lateral puede cubrir ambas bandas e incluso jugar como volante. El factor Concón: Para “Moyita”, el origen del jugador es un plus: “Es de Concón”, subrayó, reforzando la idea de que el jugador se queda en su zona, pero ahora defendiendo los colores del archirrival.

Para “Moyita”, el origen del jugador es un plus: “Es de Concón”, subrayó, reforzando la idea de que el jugador se queda en su zona, pero ahora defendiendo los colores del archirrival. Palos al actual plantel: El exjugador aseguró que la llegada de Opazo servirá para “echarse el equipo encima”, algo que, a su juicio, no han hecho los actuales referentes de un Everton que hoy marcha último en la tabla.

“Se ve hermoso”

En un tono provocador para la hinchada wanderina, Moya posteó una imagen de Opazo asegurando que la camiseta de Everton le queda a la perfección. Con este respaldo, el “Torta” llegará a un Sausalito que lo espera como el salvador de una campaña nefasta, mientras en el Puerto su nombre empieza a ser borrado de la historia de ídolos.

La imagen de la polémica