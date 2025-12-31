El 2025 dejó importantes hitos que quedarán marcados para siempre en los libros de nuestro fútbol. Coquimbo Unido conquistó el primer título de su historia y realizó una campaña casi perfecta, logrando igualar el histórico récord del Ballet Azul.

Un recién ascendido Deportes Limache se metió en la final de Copa Chile y estuvo muy cerca de levantarla. En 2023 estaban en tercera y hoy, a pesar de que lucharon por no descender, fueron sin duda uno de los equipos revelación de este 2025 tras ascender dos años seguidos.

Ambos elencos tienen algo en común: mantuvieron su DT durante toda la temporada, así como otros cinco equipos más con sus respectivos entrenadores.

Pero no todos corrieron la misma suerte, por lo que en BOLAVIP repasamos la enorme lista de entrenadores que dejaron sus puestos tras sus malos resultados en sus respectivos equipos.

Los 14 entrenadores despedidos en la Liga de Primera 2025

Colo Colo: Jorge Almirón – Despedido el 19/8/2025

Francisco Arrué – Despedido el 27/2/2025 – Alejandro Gaete – 26/4/2025

Algunos terminaron el año, pero de igual forma no continuarán en sus equipos para 2026. La lista la encabezan Gustavo Álvarez y Francisco Meneghini: uno se va de la U, y el otro deja O’Higgins para ir a dirigir precisamente a los Azules.

Gustavo Álvarez – no sigue en la U

Francisco Meneghini – no sigue en O’Higgins

Esteban González – no sigue en Coquimbo

Lucas Bovaglio – no sigue en Palestino

Este 2025 solo “pasaron de año” Jaime García, quien sigue al mando de Huachipato, Gustavo Huerta, ya todo un veterano en Cobresal y Víctor Rivero, quien seguirá a la cabeza de Deportes Limache en 2026.