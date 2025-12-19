Universidad Católica de Ecuador se proclamó campeón de la Copa de Ecuador el día de ayer tras derrotar 3-2 en una final de infarto a Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo dirigido por el ex DT de la UC, Tiago Nunes.

Fue precisamente el técnico del cuadro de la capital ecuatoriana el que fue protagonista una vez finalizado el encuentro y consumado el título de la UC de Ecuador: las cámaras lo captaron en una acción que le podría valer las penas del infierno.

Finalizado el encuentro, Tiago Nunes se acerca a la cuaterna arbitral y le da un ‘topetazo’ a uno de los referís, acción que está penada por el reglamento de la FEF y que le podría acarrear una dura sanción al estratega.

Cabe recordar que Tiago Nunes dejó Universidad Católica después del primer semestre y asumió en Ecuador, donde llevó a LDU a las semifinales de la Copa Libertadores de América en donde cayó ante el Palmeiras de Brasil.

Ahora, habrá que esperar a ver si el árbitro del compromiso consigna la agresión en su informe arbitral y, en caso de hacerlo, seguramente a Tiago Nunes le caiga una severa sanción por su reprochable acto.

