Universidad de Chile tiene importante competencia en el mercado de fichajes. El cuadro estudiantil tendrá que mover toda su maquinaria si es que quiere quedarse con uno de sus eternos anhelos.

¿Su nombre? Octavio Rivero. El delantero uruguayo seduce en distintos equipos de Sudamérica, incluyendo uno que es dirigido por un viejo conocido de Universidad Católica.

Ese es el caso de Tiago Nunes, que actualmente comanda a Liga Deportiva Universitaria. Para la próxima temporada, el DT quiere contar con los servicios del goleador charrúa.

Al menos, así fue afirmado por la periodista Johanna Calderón en Studio Fútbol. Según detalló la comunicadora, el estratega brasileño está interesado en reforzar su escuadra con el atacante de 33 años.

“LDU ya preguntó por Octavio Rivero, pero todavía no es un hecho… Entiendo que se quiere armar un equipo al gusto de Tiago Nunes“, comentó en el espacio televisivo.

Universidad de Chile tendrá que luchar contra Tiago Nunes por Octavio Rivero. (Foto: Getty Images)

En la mira de Universidad de Chile: el 2025 de Octavio Rivero

Durante la presente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado un total de 34 compromisos con la camiseta de Barcelona SC. En dichos partidos, anotó 11 goles y no registró asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con el elenco ecuatoriano hasta diciembre de 2026, por lo que su partida solo podrá ser a través de una venta o un préstamo: no saldrá libre.

