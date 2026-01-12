El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a ofrecer movimientos inesperados, especialmente con jugadores que habían proyectado su carrera fuera del país.

En las últimas horas, un nombre que parecía encaminado a seguir sumando oportunidades en el extranjero volvió a instalarse con fuerza en nuestro país, sorprendiendo a más de uno.

Se trata de Favian Loyola, quien hasta hace poco desarrollaba su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS), pero cuyo presente dio un giro abrupto. La falta de continuidad y un escenario contractual distinto al esperado abrieron la puerta para un cambio de rumbo en este mercado.

Favian Loyola vivirá su primera experiencia en el fútbol chileno | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Favian Loyola es refuerzo de Audax Italiano y se suma a la pretemporada

Según información entregada por el medio partidario Tano Noticias, el jugador que vistió la camiseta de La Roja Sub 20 tiene todo acordado para transformarse en nuevo refuerzo de Audax Italiano.

De hecho, el citado medio informó que el plantel dirigido por Gustavo Lema viajó a Talca con 29 jugadores para realizar su pretemporada, nómina en la que ya aparece Loyola.

En la última temporada, el futbolista estadounidense-chileno disputó 20 encuentros en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo, defendiendo a la filial del Orlando City, donde registró una asistencia.

En síntesis…

Favian Loyola dejó Estados Unidos y se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano, sumándose de inmediato a la pretemporada del conjunto itálico en Talca.