El jugador Favian Loyola, de 20 años, ha sido en los últimos años uno de los nombres que más ilusión ha despertado entre los fieles hinchas de la Selección Chilena.

Nacido en Estados Unidos pero con raíces chilenas, el atacante fue reclutado por Orlando City SC de la Major League Soccer (MLS), una liga que se ha convertido en un verdadero trampolín para jóvenes talentos.

Loyola brilló en las divisiones formativas del club, tuvo apariciones esporádicas en el Primer Equipo y, sobre todo, defendió la camiseta de La Roja Sub-20 en el Sudamericano.

Favian Loyola defendiendo la camiseta de la Selección Chilena | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sin embargo, “Los Leones” anunciaron un un movimiento que hoy sacude el mercado.

¿Qué pasó con Favian Loyola, seleccionado chileno Sub-20?

Orlando City decidió poner fin a su etapa en el fútbol estadounidense, dejando al talentoso futbolista como agente libre y transformándolo de inmediato en uno de los nombres más apetecidos del mercado.

La especulación no tardó en aparecer. Hinchas de distintos clubes chilenos ya piden su fichaje a gritos, conscientes de que Loyola podría significar un salto de calidad para cualquier equipo que apueste por su proyección.

Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica u otros elencos del fútbol chileno asoman como candidatos naturales para sumar juventud, energía y desequilibrio en el ataque.

Por ahora, la última palabra la tiene el propio jugador. Lo cierto es que Favian Loyola podría transformarse en el gran premio de este mercado de pases, y su próximo destino promete acaparar todas las portadas.

En síntesis

Favian Loyola, delantero chileno-estadounidense de 20 años, quedó libre tras finalizar su etapa en Orlando City y rápidamente se transformó en uno de los nombres más codiciados del mercado.