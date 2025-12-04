Pese a que todavía no se le da el vamos al inicio del mercado de fichajes en el fútbol chileno, este comienza a tomar forma y varios clubes ya empiezan a mover fichas pensando en el 2026.

En ese panorama, Audax Italiano trabaja silenciosamente para reforzar un plantel que necesita variantes en ofensiva y, especialmente, jugadores que puedan aportar en la regla Sub 21.

Uno de esos nombres disponibles es el de Favian Loyola, delantero estadounidense-chileno que ha sido parte de procesos juveniles de la Selección Sub 20 y que recientemente quedó libre del Orlando City de la MLS.

Favián Loyola jugó varios amistosos en La Roja Sub 20, pero una lesión lo privó de estar en el Mundial | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Favian Loyola se acerca a pasos agigantados a Audax Italiano

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (ex Twitter), el futbolista de 20 años estaría muy cerca de transformarse en nuevo refuerzo del cuadro itálico, que actúa como local en el Bicentenario de La Florida.

Su perfil físico y técnico llamó la atención de Audax, donde creen que puede aportar velocidad, desequilibrio y una alternativa distinta a las piezas actuales del plantel.

De concretarse la operación, los “Tanos” incorporarían a un futbolista con formación MLS, recorrido internacional juvenil y margen amplio de crecimiento.

En síntesis…

Favián Loyola, delantero estadounidense-chileno de 20 años y exjugador de Orlando City, está muy cerca de convertirse en refuerzo de Audax Italiano.