El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile durante 2025 es, sin duda, el evento futbolístico más importante para el país en la última década. Al ser anfitriona, la Selección Chilena tiene una oportunidad de oro para brillar en casa y proyectar a una nueva generación de talentos.

Por esta razón, el proceso de nominación de jugadores estuvo bajo un intenso escrutinio público y mediático, con cada decisión de Nicolás Córdova y su cuerpo técnico siendo analizada al detalle por hinchas y especialistas.

Dentro de este grupo, el nombre de Favian Loyola, volante del Orlando City, emergía como una de las figuras más prometedoras, sin embargo, no fue nominado, desatando una tormenta de especulaciones

Favian Loyola en pleno amistoso con La Roja versus Noruega | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Favian Loyola y su no participación en el Mundial Sub 20

Sin embargo, fue el propio jugador quien finalmente salió a aclarar la situación. En una reveladora entrevista con TNT Sports, el mediocampista chileno-estadounidense desclasificó la verdadera razón de su ausencia.

“No tengo mala relación con el cuerpo técnico de la Sub 20. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol”, confesó Loyola.

“Obviamente yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando al equipo desde afuera. Tengo muchos amigos en la Selección. Los compañeros que están ahí me mandaron mensajes”, concluyó.

Los otros grandes ausentes de La Roja en el Mundial Sub 20

Varios son los futbolistas chilenos que no estuvieron en la nómina del Equipo de Todos para el Mundial Sub 20, entre los que destacan: Damián Pizarro, Iván Román, Tomás Roco, Leandro Hernández e Ignacio Vásquez, entre otros.