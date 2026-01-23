El joven lateral de Audax Italiano, Esteban Matus, ha sido uno de los fichajes más anhelados por dos grandes equipos de Chile. Primero la Universidad de Chile quien quiso ficharlo en la temporada pasada, pero el fichaje fue frustrado. Ahora Colo Colo es el equipo que se metió en la pelea para la llegada del defensor.

En este mercado de fichajes, el Cacique lo que más ha reforzado ha sido su defensa. Habiendo contratado a los defensores centrales, Joaquín Sosa y Javier Méndez, como también al lateral Matías Fernández. Por eso es que también se interesaron en Esteban Matus.

El lateral izquierdo de 23 años estaría siendo pretendido por los Albos tras las salidas en la defensa de varios jugadores. Donde se encontraban Alan Saldivia, Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez.

“Lo veo crecer día a día, se le abrirán muchas más puertas”, declaró el técnico audino, Gustavo Lema en conversación con ADN Radio. Interponiéndose de alguna manera en la posibilidad del jugador de fichar por el Cacique.

El principal problema que tuvo Colo Colo en la temporada pasada, fue la debilidad de la defensa. Por esta misma razón es que Blanco y Negro realizó una limpieza en la zaga defensiva y puso el ojo en los nuevos fichajes que se incorporaron.

Esteban Matus es seguido por Colo Colo

“Seguir con nosotros, y créanme que lo digo objetivamente, es una buena opción“, agregó el técnico argentino. Refiriéndose a la continuidad del santiaguino en La Florida.

¿Cómo fue la última temporada de Matus en Audax?

En 2025, Esteban Matus jugó un total de 36 encuentros entre la Liga de Primera y la Copa Chile. En estos partidos el joven lateral logró aportar con 6 goles y con 3 asistencias claves.

En síntesis