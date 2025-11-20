Universidad de Chile tiene un importante lío por resolver. Luego del último mercado de fichajes, el cuadro azul fue denunciado y debe responder a un juicio pendiente por una millonaria cifra.

¿La razón? Audax Italiano acusó al elenco estudiantil de deberle 800 mil dólares por un fallido traspaso. El conjunto itálico asegura que estaba todo acordado para transferir a un jugador.

El nombre del futbolista: Esteban Matus. El lateral izquierdo de 23 años estaba listo para vestir la camiseta azul, pero dicho cambio de club se estancó y debió mantenerse en La Florida.

Independiente de los problemas entre equipos, el seleccionado nacional tomó una importante decisión luego de tal hecho: se alejó de Fernando Felicevich. El representante fue apuntado como uno de los responsables de lo acontecido.

Incluso, el empresario argentino deberá declarar en la demanda mencionada, ya que durante esos días trabajaba con el zurdo. Este último, luego de la polémica, le dijo adiós al cuestionado agente.

Esteban Matus cambió de representante tras su fallido arribo a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿En el radar de Universidad de Chile? El nuevo representante de Esteban Matus

Con bombos y platillos, la figura en cuestión fue anunciada por Uno Sports. Dicha empresa, comandada por Sergio Gioino y Pablo Lecler, se quedó con su representación.

“Le damos la bienvenida a Esteban Matus, jugador profesional de Audax Italiano. ¡Muchas gracias por la confianza! Que venga lo mejor“, señaló la publicación de su oficialización.

¿Cambiará de equipo en este libro de pases? Ello está por verse: tiene contrato vigente hasta fines de 2027. En esta temporada, ha disputado 33 encuentros, anotando cinco goles y aportando con tres asistencias.

En resumen: