Mientras el Estadio Ester Roa Rebolledo vibraba con el clásico penquista, una noticia fuera de la cancha sacudió aún más a la hinchada de Deportes Concepción que aún no suma puntos en la Liga de Primera.

El volante argentino Mauricio Vera, uno de los puntos más altos del equipo en el inicio de la Liga de Primera 2026, está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Nacional de Uruguay.

La incertidumbre comenzó cuando el nombre del trasandino no apareció ni en la oncena titular ni en el banquillo de suplentes ante la Universidad de Concepción.

La razón: el “Bolso”, uno de los gigantes del continente y animador constante de la Copa Libertadores, aceleró las gestiones para quedarse con sus servicios, obligando al cuerpo técnico lila a marginarlo para evitar riesgos en la operación.

Mauricio Vera no jugó ante Universidad de Concepción para partir a Nacional de Uruguay.

Detalles de la operación

La prensa uruguaya ha seguido de cerca el movimiento, confirmando que el interés es total por parte del cuadro tricolor:

Oferta de compra: Nacional no busca un préstamo, sino que presentó una propuesta formal a Deportes Concepción para adquirir la ficha del mediocampista.

Nacional no busca un préstamo, sino que presentó una propuesta formal a Deportes Concepción para adquirir la ficha del mediocampista. Conocimiento del medio: Vera dejó una excelente imagen en Uruguay tras sus dos temporadas en Boston River (2024-2025), donde incluso enfrentó a Ñublense, lo que facilitó que fuera el “único apuntado” por la dirigencia charrúa.

Vera dejó una excelente imagen en Uruguay tras sus dos temporadas en (2024-2025), donde incluso enfrentó a Ñublense, lo que facilitó que fuera el “único apuntado” por la dirigencia charrúa. Acuerdo inminente: Según reportes de periodistas locales en Uruguay, las negociaciones están en su fase final y el jugador ya tendría sus maletas listas para partir a Montevideo.

“El argentino Mauricio Vera está próximo a ser jugador de Nacional. El ex Boston River, que fichó en enero por Concepción, es el único apuntado por los tricolores. Las negociaciones están muy avanzadas desde hace varios días.”, informó la periodista Ana Inés Martínez.

Una baja sensible para el “Conce”

Para el equipo de Collao, la salida de Vera representa un desafío mayor. El volante de 27 años se había consolidado rápidamente como el eje del mediocampo, destacando incluso en el reciente duelo ante la Universidad Católica. De concretarse el traspaso, la dirigencia lila deberá buscar rápidamente una pieza que logre suplir la jerarquía de un jugador que, en menos de dos meses, dio el salto a un grande de Sudamérica.