Universidad de Concepción lo logró: revirtió el marcador y se quedó con el clásico penquista ante Deportes Concepción. Fue un emocionante compromiso en el sur del país.

A pesar de que el cuadro lila comenzó arriba con gol de Joaquín Larrivey (mediante vía penal) en el minuto 22, la historia tomó otro rumbo en el segundo tiempo.

Es que Cristhofer Mesías decretó el 1-1 en el 50′ y Cecilio Waterman en el 71′ logró el 2-1, lo que le entregó el triunfo a El Campanil.

Cabe consignar que David Retamal fue expulsado en el 90+4′ debido a una brutal infracción, mientras que Joaquín Larrivey vivió la misma suerte en la otra vereda debido a un codazo (lo detectó el VAR).

Con este resultado, Universidad de Concepción quedó en la séptima ubicación con seis puntos, mientras que Deportes Concepción quedó en la penúltima posición con 0 unidades.

Formaciones

Este fue el minuto a minuto: