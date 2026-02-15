La jornada dominical del fútbol chileno en su tercera fecha tenía un duelo de alto impacto en el sur de nuestro país, en donde Universidad de Concepción y Deportes Concepción se enfrentaban en un partidazo en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En lo que fue un intenso partido de principio a fin, el conjunto del ‘Campanil’ logró quedarse con este compromiso tras imponerse por 2-1 ante el ‘León de Collao’.

Los dirigidos por Patricio Almendra se pusieron en ventaja tras el gol de Joaquín Larrivey desde los doce pasos en el primera mitad, pero en la segunda parte, el conjunto de ‘Campanil’ salió con todo y gracias a los goles de Cristhofer Mesías y Cecilio Waterman, logró quedarse con la victoria.

Con este resultado, Universidad de Concepción logró a las seis unidades en este torneo alcanzando el séptimo lugar de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Concepción se ubica en el penúltimo lugar de la tabla sin unidades aún.

Waterman le dio el triunfo a U. de Conce | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Limache 7 3 6:3 3 2 1 0 V E V 2 Huachipato 6 3 5:2 3 2 0 1 V V D 3 U. La Calera 6 2 4:1 3 2 0 0 V V 4 Coquimbo 6 3 4:2 2 2 0 1 V V D 5 O’Higgins 6 3 4:3 1 2 0 1 D V V 6 Cobresal 6 3 5:5 0 2 0 1 V D V 7 U. de Concepción 6 3 3:4 -1 2 0 1 V D V 8 Audax Italiano 4 2 3:0 3 1 1 0 V E 9 U. Católica 4 3 6:5 1 1 1 1 D V E 10 Colo Colo 3 2 3:3 0 1 0 1 V D 11 Ñublense 2 2 2:2 0 0 2 0 E E 12 U. de Chile 2 3 1:2 -1 0 2 1 E D E 13 Palestino 2 3 2:4 -2 0 2 1 E D E 14 La Serena 1 3 2:4 -2 0 1 2 D D E 15 Concepción 0 3 2:6 -4 0 0 3 D D D 16 Everton 0 3 0:6 -6 0 0 3 D D D

