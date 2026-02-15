La jornada dominical del fútbol chileno en su tercera fecha tenía un duelo de alto impacto en el sur de nuestro país, en donde Universidad de Concepción y Deportes Concepción se enfrentaban en un partidazo en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En lo que fue un intenso partido de principio a fin, el conjunto del ‘Campanil’ logró quedarse con este compromiso tras imponerse por 2-1 ante el ‘León de Collao’.

Los dirigidos por Patricio Almendra se pusieron en ventaja tras el gol de Joaquín Larrivey desde los doce pasos en el primera mitad, pero en la segunda parte, el conjunto de ‘Campanil’ salió con todo y gracias a los goles de Cristhofer Mesías y Cecilio Waterman, logró quedarse con la victoria.

Con este resultado, Universidad de Concepción logró a las seis unidades en este torneo alcanzando el séptimo lugar de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Concepción se ubica en el penúltimo lugar de la tabla sin unidades aún.

Waterman le dio el triunfo a U. de Conce | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

.tabla-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; } .tabla-posiciones th { background-color: #111; color: #fff; padding: 8px; text-align: center; } .tabla-posiciones td { padding: 8px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #ddd; } .tabla-posiciones tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } .tabla-posiciones td.equipo { text-align: left; font-weight: bold; } .forma span { display: inline-block; width: 22px; height: 22px; line-height: 22px; border-radius: 4px; color: #fff; font-size: 12px; margin: 0 2px; } .v { background-color: #28a745; } .e { background-color: #6c757d; } .d { background-color: #dc3545; } @media (max-width: 768px) { .tabla-posiciones { font-size: 12px; } }
# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Limache736:33210VEV
2Huachipato635:23201VVD
3U. La Calera624:13200VV
4Coquimbo634:22201VVD
5O’Higgins634:31201DVV
6Cobresal635:50201VDV
7U. de Concepción633:4-1201VDV
8Audax Italiano423:03110VE
9U. Católica436:51111DVE
10Colo Colo323:30101VD
11Ñublense222:20020EE
12U. de Chile231:2-1021EDE
13Palestino232:4-2021EDE
14La Serena132:4-2012DDE
15Concepción032:6-4003DDD
16Everton030:6-6003DDD