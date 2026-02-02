Un verdadero terremoto institucional se desató este lunes en Audax Italiano. A través de un comunicado oficial, el elenco de La Florida confirmó la salida de Christian Bassedas, quien no continuará en su cargo de director deportivo, apenas tres días después del estreno del equipo en la Liga de Primera 2026 frente a Universidad de Chile.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno audino, considerando que el viernes pasado el cuadro itálico había rescatado un empate 0 a 0 ante los azules en el Estadio Nacional, en un partido marcado por las expulsiones y la polémica arbitral.

“Audax Italiano informa a sus hinchas, seguidores, medios de prensa y al público en general, que se ha determinado la no continuidad del señor Christian Gustavo Bassedas en su cargo de Director Deportivo de nuestra institución”, señaló el club en el comunicado que oficializó la drástica determinación.

En la misma misiva, la institución quiso destacar el trabajo realizado por el exfutbolista argentino durante su paso por La Florida: “Como club, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo profesional realizado durante su gestión. Valoramos profundamente su labor y su destacada calidad humana”, expresaron desde Audax Italiano.

Audax Italiano confirma la salida de su director deportivo mediante extenso comunicado (Foto: Audax Italiano)

Pese a ese reconocimiento público, la salida de Bassedas deja varias interrogantes abiertas, sobre todo en pleno inicio del Campeonato Nacional y con un plantel que recién comienza a tomar forma bajo la mirada del cuerpo técnico. La decisión evidencia que, puertas adentro, el empate ante la U no calmó las aguas ni despejó las dudas sobre el proyecto deportivo.

Finalmente, Audax cerró su comunicado deseándole éxito en lo que viene: “Asimismo le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y laborales”. Ahora, el desafío para el conjunto itálico será recomponer rápidamente su organigrama dirigencial, en medio de un arranque de temporada que ya quedó marcado por este inesperado remezón.

DATOS CLAVE

Christian Bassedas dejó de ser el director deportivo de Audax Italiano este lunes.

El club oficializó la salida apenas tres días después de empatar con Universidad de Chile.