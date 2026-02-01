Este domingo se continuó diusputando la primera fecha de la Liga de Primera 2026, donde en el primer turno empataron 2-2 Deportes La Serena con Universidad Católica y en el partido de fondo también igualaron Palestino y Ñublense.

En el Estadio Municipal de La Cisterna empataron 1-1 los árabes con los Diablos Rojos, donde los dueños de casa abrieron la cuenta a través de un golazo de Ronnie Fernández a los 29 minutos del primer tiempo, quien culminó a la perfección una jugada que comandó Joe Abrigo.

A los 37′ los Baisanos pudieron estirar la cuenta con un penal de Bryan Carrasco, pero el disparo lo contuvo el arquero Nicola Pérez.

Mientras que el empate para los chillanejos llegó en el complemento (74′), cuando Ignacio Jeraldino desde los doce pasos puso el 1-1 definitivo.

En los descuentos fue expulsado el defensa Fernando Meza por doble tarjeta amarilla, por lo que los tetracolores terminaron el partido con un jugador menos.

Con este resultado Palestino comienza el torneo en la sexta posición con un punto y Ñublense queda un puesto más abajo con el mismo puntaje.

La primera fecha del campeonato culmina mañana (lunes), con los partidos entre Everton de Viña del Mar vs. Unión La Calera (18:00 horas) y O’Higgins vs. Deportes Concepción (20:30 horas).

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

# Equipo PTS PJ Goles +/- G E P 1 Limache 3 1 3:1 2 1 0 0 2 Cobresal 3 1 1:0 1 1 0 0 3 U. de Concepción 3 1 1:0 1 1 0 0 4 La Serena 1 1 2:2 0 0 1 0 5 U. Católica 1 1 2:2 0 0 1 0 6 Palestino 1 1 1:1 0 0 1 0 7 Ñublense 1 1 1:1 0 0 1 0 8 Audax Italiano 1 1 0:0 0 0 1 0 9 U. de Chile 1 1 0:0 0 0 1 0 10 Concepción 0 0 0:0 0 0 0 0 11 Everton 0 0 0:0 0 0 0 0 12 O’Higgins 0 0 0:0 0 0 0 0 13 U. La Calera 0 0 0:0 0 0 0 0 14 Huachipato 0 1 0:1 -1 0 0 1 15 Coquimbo 0 1 0:1 -1 0 0 1 16 Colo Colo 0 1 1:3 -2 0 0 1

En síntesis