Deportes La Serena recibió a Universidad Católica e igualó agónicamente por 2-2 en un partidazo. A pesar de la serie de errores defensivos en los Cruzados lograron igualar el encuentro en los últimos minutos.

A los 33′ minutos Felipe Chamorro abriría la cuenta tras un gran centro para poner en ventaja a los papayeros.

Tras un error en la comunicación entre Vicente Bernedo y Juan Ignacio Díaz, Chamorro nuevamente anotaría a los 38′ minutos para poner el 2-0.

Finalizando el primer tiempo, Justo Giani descontaría para Universidad Católica con un gran cabezazo luego de centro de Clemente Montes a los 45+2′ minutos.

Deportes La Serena igualó con Universidad Católica

A los 70′ minutos Sebastián Díaz sería expulsado en los locales tras recibir doble tarjeta amarilla luego de una fea falta contra Cristián Cuevas.

Para igualar el encuentro Fernando Zampedri anotaría un golazo tras rematar sin mirar el arco a los 85′ minutos.

¿Qué viene para la UC?

Universidad Católica deberá recibir a Deportes Concepción el próximo domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena. Esto por la segunda fecha de la Liga de Primera.

