No es 28 de diciembre, pero este jueves una noticia sacudió con todo el ambiente futbolístico de nuestro país: Andrés Iniesta, campeón del mundo con España, podría llegar a Unión Española.

Así lo informó el medio El Periodista, dejando perplejos a sus lectores y haciendo soñar a algunos crédulos.

Lo cierto es que desde la tienda hispana le avisan a Bolavip, que todo es falso. “La creatividad de algunos medios para especular o mentir derechamente no tiene límites”, asegura el gerente general Cristián Rodríguez.

El dirigente no se da vueltas y dispara. “Te contesto abiertamente, no hay nada de cierto en eso y desconozco cuál es la intención de este medio de inventar una noticia que no tiene ningún asidero”, expresó.

Cristián Rodríguez afirma que le dio risa lo de Iniesta a Unión Española

Rodríguez muy serio, cuenta que “es un mal rumor que nos hace reír a todos, que nos divierte, pero esto genera un desenfoque en la labor periodística, no hay investigación en este período de mercado, son especulaciones sin base”.

Consultado por las cifras que podría cobrar Andrés Iniesta, el gerente general de Unión Española, aclara que “como nunca ha sido parte de nuestras posibilidades, nunca ha estado en el radar de los posibles futbolistas que pueden llegar a Unión, es imposible pensar en una cifra”.