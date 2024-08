El sábado, Cobreloa vivió una tarde para el olvido en el Estadio Santa Laura. La dura derrota por 0 a 3 ante Unión Española desató una ola de comentarios negativos por parte de los hinchadas loínos contra los jugadores.

Y es que el equipo de Dalcio Giovagnoli no mostró su mejor cara ante los Hispanos y de paso los naranjas perdieron puntos que podrían ser vitales en la lucha por el objetivo final: salvar la categoría.

Cabe recordar que los Zorros se ubican en el decimocuarto lugar con 21 unidades, dos puntos sobre la zona de descenso.

RODOLFO GONZÁLEZ SACA LA ARTILLERÍA PESADA CONTRA LOS QUE LO CRITICAN

Rodolfo González, capitán del elenco de la Región de Antofagasta, conversó con El Mercurio de Calama y salió a responderle a quienes lo critican por su rendimiento.

“Uno está expuesto a la crítica y sabe muy bien cuál es la que debe tomar en cuenta y cuál no. Yo soy un jugador grande, que ya tiene muchos años en el fútbol y que sabe que en algún momento se va a venir esto encima. He estado en equipos que han peleado en situaciones parecidas y entiendo bien que son los minutos que hay que tener tranquilidad, escudarse en la familia y trabajar mucho para salir del momento”

El zaguero central loíno es un habitual en el esquema de Dalcio Giovagnoli | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

“Uno siempre sabe de dónde viene y no hay problema cuando se hace con respeto. Es parte de la profesión y más en un club como Cobreloa, donde la presión es fuerte y yo la conozco porque me formé acá. Las críticas positivas siempre las voy a aceptar porque sé que tienen buena intención. Pero lo que no voy a tolerar son las faltas de respeto, no me las merezco. Yo tengo una trayectoria y no estoy dispuesto a que la manche gente que entiende el mal concepto de hincha, porque acá hay de todo”

El próximo rival de Cobreloa

Cobreloa tendrá el mayor desafío en lo que va del segundo semestre cuando el próximo viernes tenga que enfrentar nada más ni nada menos que a Universidad de Chile, actual líder del Campeonato Nacional.