La UFC, la promotora de artes marciales mixtas más influyente del planeta, sufrió un golpe inesperado a días de su arribo a México. La organización confirmó la baja de Asu Almabayev, uno de los nombres más atractivos del cartel, remeciendo directamente el panorama del excampeón peso mosca Brandon Moreno.

El peleador kazajo, quien estaba programado para enfrentar al ídolo local Brandon Moreno en la Arena Ciudad de México, sufrió una lesión en su mano derecha en la etapa final de su preparación. El contratiempo se produjo justo antes de iniciar su viaje, dejándolo automáticamente fuera del evento y obligando a la empresa a buscar soluciones de emergencia.

Para Almabayev, la pelea representaba una oportunidad clave en su carrera. En pleno ascenso dentro de la división mosca, el combate ante Moreno era una vitrina ideal para escalar en el ranking y posicionarse como un contendiente real al título, escenario que ahora deberá postergar debido a esta inesperada lesión.

La ausencia del kazajo no tardó en hacerse pública, luego de que el propio peleador compartiera en redes sociales una imagen de su mano afectada. El registro generó una inmediata reacción del mundo MMA, con mensajes de apoyo de fanáticos, compañeros de gimnasio y otros luchadores de UFC, conscientes del duro golpe que significa quedar fuera a tan pocos días del evento.

Mientras la organización aún no entrega un anuncio oficial sobre el reemplazo, ya comenzaron a circular posibles nombres. Uno de los que toma fuerza es el del irlandés Lone’er Kavanagh, quien tenía agendada una pelea frente a Bruno Silva el próximo 14 de marzo y evalúa adelantar su calendario para asumir el desafío en México.

Este escenario obliga a Brandon Moreno a enfrentar un cambio total en su planificación. El primer mexicano en conquistar un título en la UFC podría verse forzado a ajustar su estrategia y preparación en tiempo récord, a la espera de una confirmación que definirá si mantiene su presencia estelar en una cartelera que prometía ser histórica para la afición local.

