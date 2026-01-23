Momentos de alta tensión se vivieron durante el pesaje oficial del UFC 324, luego de que el peleador de la división gallo Cameron Smotherman colapsara en vivo apenas segundos después de cumplir con el peso reglamentario.

La escena generó conmoción inmediata entre los presentes y rápidamente se viralizó entre los fanáticos que seguían la transmisión.

El episodio ocurrió justo cuando Smotherman descendía de la balanza, perdiendo estabilidad y obligando a una intervención urgente del personal médico que se encontraba en el lugar. La organización activó de inmediato sus protocolos de seguridad, priorizando el resguardo del deportista ante la mirada preocupada del público.

Desde UFC informaron que, por ahora, se está a la espera de una evaluación médica oficial más profunda para conocer el estado real del peleador. Esta revisión será clave para determinar si está en condiciones físicas de competir o si deberá ser retirado de la cartelera por precaución.

Debido a esta situación, el combate ante Ricky Turcios quedó en seria duda. La realización de la pelea dependerá exclusivamente de la evolución de Smotherman en las próximas horas y de la autorización que puedan entregar los especialistas médicos encargados de su seguimiento.

Cabe recordar que la pelea de Smotherman estaba programada para desarrollarse en los primeros combates del evento, incluso antes de las preliminares oficiales, dentro de la categoría de peso gallo, por lo que su situación alteró la planificación inicial de la velada.

¿Cuándo es el evento UFC 324?

El UFC 324 se celebrará este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas y marca el primer gran evento del año para la compañía. La cartelera tendrá como combate estelar el esperado duelo por el peso ligero entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, una pelea que concentra gran parte de la atención mundial.

