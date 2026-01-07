Conor McGregor volvió a sacudir el mundo de los deportes de contacto con una provocación que rápidamente dio la vuelta al planeta. A casi nueve años del histórico combate de boxeo ante Floyd Mayweather, el irlandés lanzó un inesperado desafío para una revancha, pero esta vez bajo reglas de MMA y en un escenario tan simbólico como inédito: la Casa Blanca, en el evento que la UFC planea realizar para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El recuerdo del 26 de agosto de 2017 sigue muy presente. Aquella noche, McGregor dio el salto desde la UFC al boxeo para enfrentar al mejor libra por libra del momento. El combate fue un fenómeno mediático sin precedentes, pero terminó con victoria de Mayweather por TKO, en lo que muchos consideran el inicio del declive deportivo de ‘The Notorious’

Ahora, el excampeón irlandés decidió darle la vuelta a la historia. Utilizando un antiguo video promocional donde se burlaba del estadounidense, McGregor acompañó la publicación con un mensaje directo, apuntando al 14 de junio de 2026 como la fecha ideal para saldar cuentas, esta vez en la jaula y no sobre el ring.

Conor McGregor reta a Floyd Mayweather a un combate de MMA (Foto: Getty)

“Mayweather, cuando estés preparado para el combate de MMA que me prometiste, estoy aquí. He oído que la Casa Blanca está muy bien en verano”, escribió McGregor, encendiendo inmediatamente la conversación en redes sociales y medios especializados, al mezclar provocación, espectáculo y política en una sola frase.

Aunque en el mismo mensaje intentó bajarle el perfil asegurando que se trataba de una broma, el irlandés no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. “Solo estaba bromeando Mike —Chandler—, aunque podría pelear con los dos la misma noche. ¿Floyd en MMA? Fácil. Diez segundos”, lanzó, dejando claro que la herida del 2017 sigue abierta.

‘Money’ apunta a Mike Tyson

Desde el lado de Mayweather, el silencio ha sido total. Todo indica que “Money” no tiene interés en volver a competir de forma seria y que su foco está puesto en combates de exhibición, con un eventual cruce ante Mike Tyson en 2026 como principal atractivo. Además, la propia UFC tiene otros planes para McGregor en ese evento histórico.

De hecho, el gran objetivo de la compañía sería concretar por fin el combate entre Conor McGregor y Michael Chandler, duelo que quedó pendiente tras una lesión del irlandés y que podría realizarse justamente en la velada de la Casa Blanca. Sea como desafío real o provocación mediática, McGregor volvió a hacerlo: colocarse en el centro de la escena y recordar por qué, incluso tras años de ausencia, sigue siendo el peleador que cambió para siempre el deporte.

DATOS CLAVE

Conor McGregor desafió a Floyd Mayweather a una revancha de MMA para junio de 2026.

La UFC planea realizar un evento en la Casa Blanca por los 250 años de independencia.