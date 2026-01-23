La llegada de UFC a Paramount Plus no solo implicaría un cambio de plataforma para las transmisiones en Latinoamérica, sino también una renovación profunda en el equipo que acompaña cada evento en español. La nueva etapa buscaría acercar aún más el producto al público regional, incorporando voces con experiencia directa dentro del octágono.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial detallado por parte de la compañía, con el paso de los días han ido surgiendo nombres que, de manera progresiva, se han integrado a las transmisiones junto a Víctor Dávila y Troy Santiago, quienes serían las cabezas visibles del relato y los comentarios.

El peleador chileno sería parte de los comentaristas en español de UFC.

En ese contexto, uno de los nombres que más ilusión genera en Chile es el de Ignacio Bahamondes. El peleador nacional de UFC sería parte de los comentaristas esporádicos que aparecerían en las transmisiones por Paramount Plus, aportando su visión como protagonista activo del circuito y convirtiéndose en un nuevo referente mediático para el público chileno.

Grandes peleadores formarán parte de los comentarios en UFC

La presencia de Bahamondes no sería un caso aislado. La propuesta editorial apuntaría a sumar peleadores reconocidos de la región, capaces de ofrecer análisis técnico con conocimiento real de lo que ocurre dentro de la jaula, algo que la audiencia suele valorar especialmente.

Entre quienes también estarían considerados para este rol figuran nombres de peso como Alexa Grasso, ex campeona mexicana; Santiago Ponzinibbio, histórico referente argentino; Marlon “Chito” Vera, uno de los máximos exponentes del MMA ecuatoriano; además de Claudio Puelles y Daniel Zellhuber, quienes ya han participado ocasionalmente en espacios junto a Dávila y Santiago.

Así, más que un simple recambio de voces, esta nueva etapa de UFC en español buscaría construir un equipo con identidad latinoamericana, donde la experiencia de los propios peleadores —y especialmente la participación de Ignacio Bahamondes— podría transformarse en uno de los grandes sellos de esta renovada era.

DATOS CLAVE

La nueva transmisión de UFC en Paramount Plus integrará a peleadores activos para aportar visión técnica junto a Víctor Dávila y Troy Santiago.

El chileno Ignacio Bahamondes sería parte de los comentaristas esporádicos, lo que genera gran ilusión en el público nacional.