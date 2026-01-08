El boxeo mundial ya tiene uno de sus combates más esperados del calendario 2026. Los japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una pelea histórica que ya cuenta con fecha y escenario confirmados: será el 5 de mayo en el Tokyo Dome, uno de los recintos más emblemáticos del deporte en Japón.

La información fue revelada por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en diálogo con el Diario de los Deportistas. El dirigente no dudó en destacar la magnitud del evento, que paralizará al boxeo asiático y captará la atención del mundo entero.

Naoya Inoue y Junto Nakatani finalmente se enfrentarán en el Tokyo Dome (Photo by Kyodo News via Getty Images)

Naoya Inoue llegará a este duelo en condición de campeón indiscutido del peso supergallo, ostentando los cuatro cinturones de los principales organismos: CMB, AMB, OMB y FIB. Además, el apodado “El Monstruo” es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad.

Ambos peleadores ya coincidieron recientemente en una misma cartelera. Fue el pasado 27 de diciembre en Arabia Saudita, jornada en la que Inoue derrotó con autoridad al mexicano David Picasso, mientras que Nakatani se impuso en una verdadera guerra frente al tijuanense Sebastián Hernández.

¿Cuándo y dónde pelearán Naoya Inoue vs. Junto Nakatani?

“En el Tokyo Dome, Nakatani contra Inoue, el 5 de mayo, se espera una gran pelea”, expresó Sulaimán durante el primer Martes de Café del Año, realizado en la explanada de la Alcaldía Iztapalapa, confirmando así uno de los anuncios más potentes del año para el boxeo internacional.

El atractivo del combate también se sustenta en los impresionantes registros de ambos púgiles. Inoue, campeón en cuatro divisiones distintas, mantiene un invicto de 32 triunfos, 27 por nocaut, mientras que Nakatani, monarca en tres categorías, presenta una marca perfecta de 32-0, con 24 victorias antes del límite.

Con estos antecedentes, la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani ya es catalogada como la más grande en la historia del boxeo japonés. Dos invictos, dos campeones absolutos y un escenario legendario se combinarán en un combate que promete marcar una época y quedar grabado para siempre en la memoria del deporte.

DATOS CLAVE