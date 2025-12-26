El boxeo se vista de gala nuevamente. Los eventos de gran envergadura llegan a su cierre este sábado con una velada de alto impacto, protagonizada por el japonés Naoya Inoue (31-0), campeón absoluto del peso supergallo y uno de los mejores libra por libra del planeta, quien se medirá ante el joven mexicano David Picasso (32-0-1) en el evento Ring V Night of the Samurai.

Alan “Rey David” Picasso, de 25 años, afronta el desafío más importante de su carrera al enfrentar al temido ‘Monstruo’, en una pelea que podría marcar un antes y un después en su trayectoria. El invicto mexicano buscará dar el gran golpe del año y meterse de lleno en la élite mundial si logra sorprender al monarca japonés.

La velada se disputará en Arabia Saudita, país que ha irrumpido con fuerza como sede de grandes eventos deportivos y que albergará la última contienda de alto nivel del boxeo internacional este año. Será un nuevo desafío fuera de Japón para Inoue, acostumbrado a protagonizar combates estelares en escenarios de máxima exigencia.

Naoya Inoue y Alan Picasso se verán las caras este sábado en una velada de alto impacto (Foto: ig Naoya Inoue)

El duelo entre Inoue y Picasso promete intensidad, ritmo y espectáculo, siendo el plato fuerte de una cartelera de primer nivel desde el Medio Oriente. Con estilos contrastados y un título absoluto en juego, la pelea se perfila como uno de los combates más atractivos del año en el boxeo mundial.

¿Cuándo y a qué hora pelea Naoya Inoue vs. David Picasso?

La velada que contará con el combate entre Naoya Inoue vs. Alan Picasso como gran atractivo, se realizará el día sábado 28 de diciembre desde las 09:45 horas de nuestro país. Acá te dejamos los horarios según tú país para la cartelera preliminar y estelar:

Horario inicio evento Horario Inoue vs. Picasso Países de LATAM 03:00 horas 06:45 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 04:00 horas 07:45 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 05:00 horas 08:45 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 06:00 horas 09:45 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Quién transmite EN VIVO el combate entre Naoya Inoue vs. Alan Picasso?

El evento no contará con transmisión por TV por parte de ningún canal. La velada completa podrá verse solo a través de la plataforma DAZN mediante pago previo.

Naoya Inoue vs. Alan Picaso: cartelera completa