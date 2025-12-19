Una velada histórica se vivirá este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, donde el mundo del boxeo pondrá los ojos sobre un cruce tan inesperado como millonario. Jake Paul (12-1) regresará al ring para enfrentar nada menos que al británico Anthony Joshua (28-4), dos veces campeón mundial de los pesos pesados, en un combate que ha generado enorme expectación por la diferencia de trayectoria entre ambos.

El duelo se armó luego de la abrupta cancelación de la pelea entre Paul y Gervonta Davis. Ante ese escenario, el youtuber convertido en boxeador decidió subir de categoría y aceptar el reto mayor: medirse con uno de los nombres más importantes del peso pesado en la última década. Una apuesta arriesgada que, según los analistas, podría marcar un antes y un después en su carrera.

Con dos figuras tan distintas enfrentándose, el interés ha sido total: fanáticos del boxeo tradicional, seguidores de Paul y curiosos por igual aguardan para ver si el estadounidense podrá sorprender al exmonarca o si Joshua impondrá su experiencia en una noche que promete grandes emociones.

Jake Paul vs. Anthony Joshua: horarios para Chile y toda Latinoamérica

El evento en Miami arrancará su transmisión a las 22:00 horas de Chile, aunque el combate estelar entre Joshua y Paul está programado para bastante más tarde, dependiendo del desarrollo de la cartelera previa.

Como suele ocurrir con peleas de esta magnitud, el horario exacto del inicio puede variar, pero se espera que ambos suban al cuadrilátero entrada la madrugada.

Horarios para LATAM

Horario inicio evento Horario Paul vs. Joshua Países de LATAM 19:00 horas 21:30 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas 22:30 horas* Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas 23:30 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas 00:30 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Qué canal transmite EN VIVO el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua?

Tanto la pelea de fondo entre Anthony Joshua y Jake Paul como el resto de la velada NO CUENTA con transmisión mediante un canal de TV.

Sin embargo, en esta oportunidad, será la plataforma Netflix quien transmita EN VIVO toda la acción desde el Kaseya Center de Miami, Florida.

Jake Paul vs. Anthony Joshua: cartelera completa