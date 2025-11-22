Esta tarde, desde el ANB Arena Riad, Arabia Saudita, llega toda la acción del mejor boxeo del mundo con una cartelera electrizante que contará con tres peleas por títulos mundiales, donde sin dudas la más esperada por toda Latinoamérica (especialmente en Argentina) es la de Fernando ‘Puma’ Martínez vs. el norteamericano Jesse ‘Bam’ Rodríguez.

Los pugilistas se verán las caras por los títulos supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. Quien gane se lleva todo.

Fernando el ‘Puma’ Martínez y Jesse ‘Bam’ Rodríguez protagonizaron un tenso cara a cara previo a su combate de este sábado (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

El ‘Puma’ llega con un notable invicto de 18-0 (9KO) en su carrera y tendrá la misión de defender el honor boxístico de su país ante uno de los mejores libra por libra del momento. En tanto, ‘Bam’ también llega invicto a esta velada con un récord de 22 victorias y 0 derrotas (15KO), por lo que se espera una verdadera guerra entre ambos pugilistas arriba del cuadrilátero.

Pero luego de esta pelea que se espera sea una verdadera guerra vienen dos combates igual de emocionantes. En la coestelar, Brian Norman Jr. se medirá ante Devin Haney por el título welter de la OMB, mientras que el plato de fondo estará animado por David Benavidez vs. Anthony Yarde por el cinturón semipesado del CMB.

A qué hora pelea Fernando ‘Puma’ Martínez vs. Jesse ‘Bam’ Rodríguez

16.00: Argentina , Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 15.00: Bolivia y Venezuela, Estados Unidos (Este-EST)

14.00: Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (Central-CST)

13.00: Estados Unidos (Montaña-MST), México

12.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Cómo ver EN VIVO a Fernando ‘Puma’ Martínez vs. Jesse Rodríguez

La velada completa encabezada por el combate principal entre David Benavidez vs. Anthony Yarde y que contará con el ‘Puma’ vs. ‘Bam’ en la pelea previa a la coestelar, se verá solo por la plataforma DAZN mediante suscripción de pago.

Cartelera completa de la velada de Fernando ‘Puma’ Martínez vs. Jesse ‘Bam’ Rodríguez