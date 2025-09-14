El “Monstruo” Naoya Inoue (30-0) está más que listo para volver a la acción y continuar con su impecable invicto en el boxeo. En frente tendrá al uzbeko Murodjon Akhmadaliev (14-1), defendiendo sus cinturones del peso supergallo.

Justo después del increíble triunfo de Terence Crawford frente a Canelo Álvarez, viene el turno de esta increíble batalla que de seguro mantendrá a más de uno despierto en este lugar del planeta.

El japonés llega invicto y como el segundo mejor libra por libra del planeta., Solo lo supera Oleksandr Usyk, monarca de los pesos pesados. En tanto, El uzbeko de 30 años perdió por única vez en 2023 contra Marlon Tapales por decisión dividida, rival al que Inoue también enfrentó y venció por KO en 2023.

“¿Por qué iba a huir de alguien que perdió contra Tapales? Si quiere esta pelea, debería aferrarse a su victoria y esperar“, aseguró el japonés de 32 años previo a enfrentarse al uzbeko.

¿Cuándo y dónde es la pelea entre Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

El combate entre Naoya Inoue vs Murodjon Akhmadaliev por ser el monarca indiscutido del peso supergallo, será este domingo 14 de septiembre desde el Aichi International Arena (Nagoya, Japón).

Horarios para la pelea entre Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev

Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev estarán subiendo al ring en la arena japonesa durante la madrugada de este domingo 14 de septiembre.

Horarios Países de LATAM 2:30 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 3:30 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 4:30 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 5:30 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Quién transmite EN VIVO la pelea de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

Para todo Latinoamérica, la velada será transmitida a través de Disney+ a través de streaming, mientras que por TV, será transmitida a través de ESPN.

Inoue vs. Akhmadaliev: cartelera completa

• Naoya Inoue vs. Murodzhon Akhmadaliev, títulos mundiales AMB, CMB, OMB y FIB del peso supergallo (12 rounds)

• Toshiki Takei vs. Christian Medina, título mundial OMB peso gallo (12 rounds)

• Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei, peso mínimo (12 rounds)

• Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga, peso ligero (10 rounds)

• Ei Go vs. Shunpei Ohata, peso superpluma (8 rounds)

• Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee, peso supergallo (8 rounds)

• Ayano Taisei vs Nawa Yusuke, peso gallo (4 rounds)