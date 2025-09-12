El “Monstruo” Naoya Inoue (30-0) está más que listo para volver a la acción y continuar con su impecable invicto en el boxeo. El nipón de 32 años recibirá en sus tierras al peligroso uzbeko Murodjon Akhmadaliev (14-1), defendiendo sus cinturones del peso supergallo.

En esta jornada, justo horas después de la gran batalla entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford estarán en disputa los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring.

El japonés llega invicto y como el segundo mejor libra por libra, siendo solo superado por el monarca de los pesos pesados, Oleksandr Usyk. En tanto, El uzbeko de 30 años perdió por única vez en 2023 contra Marlon Tapales por decisión dividida, rival al que Inoue también enfrentó y venció por KO en 2023.

De hecho, el propio “Monstruo” calentó la batalla con una picante frase: “¿Por qué iba a huir de alguien que perdió contra Tapales? Si quiere esta pelea, debería aferrarse a su victoria y esperar“.

¿Cuándo y dónde es la pelea entre Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

El combate entre Naoya Inoue vs Murodjon Akhmadaliev por ser el monarca indiscutido del peso supergallo, será este domingo 14 de septiembre desde el Aichi International Arena (Nagoya, Japón).

Horarios para la pelea entre Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev

Mucho ojo con los horarios, porque todo Latinoamérica deberá madrugar luego de la pelea entre Canelo vs. Crawford. Horas más tarde, entre las 2 y las 5 AM según su país, Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev estarán subiendo al ring en la arena japonesa.

Horario estimado combate estelar Países de LATAM 2:30 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 3:30 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 4:30 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 5:30 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO la velada Inoue vs. Akhmadaliev?

Para todo Latinoamérica, la velada será transmitida a través de Disney+ a través de streaming, mientras que por TV, será transmitida a través de ESPN.

Inoue vs. Akhmadaliev: cartelera completa

• Naoya Inoue vs. Murodzhon Akhmadaliev, títulos mundiales AMB, CMB, OMB y FIB del peso supergallo (12 rounds)

• Toshiki Takei vs. Christian Medina, título mundial OMB peso gallo (12 rounds)

• Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei, peso mínimo (12 rounds)

• Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga, peso ligero (10 rounds)

• Ei Go vs. Shunpei Ohata, peso superpluma (8 rounds)

• Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee, peso supergallo (8 rounds)

• Ayano Taisei vs Nawa Yusuke, peso gallo (4 rounds)