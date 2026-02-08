Todo listo para que en los próximos minutos se dispute la LX versión del Super Bowl,la gran final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos que esta temporada tendrá frente a frente a New England Patriots y Seattle Seahawks.

A la gran final que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los Patriots vienen de vencer a Denver Broncos en la final de la conferencia americana, mientras que los Seahawks se coronaron campeones de la conferencia nacional ante Los Ángeles Rams.

Show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny

El evento cuya audiencia es una de las más altas a nivel mundial seduce a los seguidores por el esperado show de medio tiempo, en el que este año se presentará ni más ni menos que el puertorriqueño Bad Bunny.

Bad Bunny llega al Super Bowl tras ganar tres premios Grammy’s con su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DtMF), trabajo musical con el que se consolidó a nivel mundial en 2025.

Bad Bunny protagonizará el show de mediotiempo en el Super Bowl 2026. (Foto: Ishika Samant/Getty Images

