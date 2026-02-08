Esta noche es la gran final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos, el evento mejor conocido como el Super Bowl y que en su edición 60 tendrá al artista puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo.

El partido entre los New England Patriots y Seattle Seahawks comenzará a las 21:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por lo que habrá que estar atentos para el momento del descenso.

Quien empezó en el trap y reggaetón, viene de ganar tres premios Grammy’s con su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DtMF), trabajo musical con el que se consolidó a nivel mundial en 2025.

Además, Billboard lo nombró como “mejor estrella pop del año” y en Spotify se convirtió en el artista con más reproducciones, con 19,8 mil millones de streams.

El oriundo de Bayamón se convertirá en el primer artista latino en realizar el halftime show de forma individual, generando grandes expectativas en cuál será el setlist para la presentación de 15 minutos y los mensajes políticos que pueda entregar, ante la desaprobación del presidente estadounidense Donald Trump.

Sin duda que todo el mundo estará atento al ‘Conejo Malo’, quien hace menos de un mes estuvo en Chile, dando tuvo tres conciertos en el Estadio Nacional de Santiago.

Hace exactamente una semana Bad Bunny ganó tres premios Grammy. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)

¿A qué hora será la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl?

Considerando que el partido comienza a las 21:00 horas y el descanso se realiza tras los primeros dos cuartos, se espera que el escenario se monte y aparezca sobre él Bad Bunny cerca de las 22:00 horas de Chile. Aunque va a depender del trámite del juego, considerando las constantes pausas del fútbol americano.

¿Cómo ver en Chile el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

El Super Bowl LX será transmitido en Chile a través del canal de televisión ESPN 2 y en streaming por medio de la plataforma de pago Disney+.